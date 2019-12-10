|1
|2
|3
|4
|Final
|East St. Louis
|5
|9
|13
|9
|36
|Collinsville
|15
|10
|14
|12
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|East St. Louis
|3-3
|1-1
|361/60
|279/46
|Collinsville
|6-0
|2-0
|389/65
|231/38
|East St. Louis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jashawn Anderson (#1, 5-10, Sr.)
|17
|6-11
|0-2
|5-7
|4
|LaShawn Johnson (#4, 6-5, Sr.)
|6
|0-7
|1-3
|3-4
|4
|Jabril Olivaria (#3, 5-10, Sr.)
|6
|1-2
|1-2
|1-2
|3
|Patrick Readye (#33, 6-7)
|4
|2-2
|0-1
|0-1
|2
|Armond Williams (#10, 6-8, Sr.)
|2
|1-5
|0-1
|0-2
|1
|Brian Calhoun (#2, 6-5, Sr.)
|1
|0-2
|0-3
|1-2
|3
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|22
|4
|1
|11-14
|4
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|9
|2
|0
|5-6
|2
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0