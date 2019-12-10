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1234Final
East St. Louis5913936
Collinsville1510141251
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
East St. Louis3-31-1361/60279/46
Collinsville6-02-0389/65231/38
East St. LouisPtsFG3FGFTFL
Jashawn Anderson (#1, 5-10, Sr.)176-110-25-74
LaShawn Johnson (#4, 6-5, Sr.)60-71-33-44
Jabril Olivaria (#3, 5-10, Sr.)61-21-21-23
Patrick Readye (#33, 6-7)42-20-10-12
Armond Williams (#10, 6-8, Sr.)21-50-10-21
Brian Calhoun (#2, 6-5, Sr.)10-20-31-23
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)224111-144
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)9205-62
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)81202
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)4102-44
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)42003
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)21001
Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)21000

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