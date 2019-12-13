|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|9
|15
|9
|14
|47
|Edwardsville
|9
|3
|6
|11
|29
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|7-0
|3-0
|436/62
|260/37
|Edwardsville
|4-2
|1-2
|255/36
|232/33
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|16
|3
|0
|10-11
|2
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|16
|5
|1
|3-4
|1
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|9
|4
|0
|1-3
|0
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|1
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brennan Weller (#11, Jr.)
|10
|4
|0
|2-6
|3
|Nick Hemken (#4, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Jack Nafziger (#32, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Preston Weaver (#10)
|3
|0
|1
|0
|2
|Calen McKinney (#15)
|3
|0
|1
|0
|2
|Jalil Roundtree (#24, Jr.)
|3
|1
|0
|1-1
|1
|Caleb Valentine (#1)
|2
|1
|0
|0
|2