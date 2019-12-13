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1234Final
Collinsville91591447
Edwardsville9361129
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville7-03-0436/62260/37
Edwardsville4-21-2255/36232/33
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)163010-112
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)16513-41
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)9401-30
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)42003
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)2100-11
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Brennan Weller (#11, Jr.)10402-63
Nick Hemken (#4, Sr.)5201-24
Jack Nafziger (#32, Sr.)30101
Preston Weaver (#10)30102
Calen McKinney (#15)30102
Jalil Roundtree (#24, Jr.)3101-11
Caleb Valentine (#1)21002

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