Subscribe: $5 for 5 months!
1234Final
Herrin976123
Collinsville232121974
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Herrin0-30-0103/34179/60
Collinsville3-00-0220/73105/35
HerrinPtsFG3FGFTFL
Luke LeQuatte (#12, Sr.)156100
Braid (#24)5201-22
Hall (#22)1001-20
Brendon Anthony (#5, Sr.)1001-21
Bolen (#25)1001-21
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)226-72-44-52
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)114-71-10-20
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)104-802-23
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)81-12-201
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)73-90-11-20
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)602-401
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)42-40-101
Tagg Baker (#10, 5-11, G, Jr.)21-10-100
Kyle Moore (#12, 5-11, G, Jr.)21-10-100
Nick Graf (#21, 6-1, G, Jr.)21-20-101

Sign up for our free newsletter for the most comprehensive digest of sports stats, scores and stories from any and all area high schools.