|1
|2
|3
|4
|Final
|Herrin
|9
|7
|6
|1
|23
|Collinsville
|23
|21
|21
|9
|74
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Herrin
|0-3
|0-0
|103/34
|179/60
|Collinsville
|3-0
|0-0
|220/73
|105/35
|Herrin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke LeQuatte (#12, Sr.)
|15
|6
|1
|0
|0
|Braid (#24)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Hall (#22)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Brendon Anthony (#5, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Bolen (#25)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|22
|6-7
|2-4
|4-5
|2
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|11
|4-7
|1-1
|0-2
|0
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|10
|4-8
|0
|2-2
|3
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|8
|1-1
|2-2
|0
|1
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|7
|3-9
|0-1
|1-2
|0
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|6
|0
|2-4
|0
|1
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|2-4
|0-1
|0
|1
|Tagg Baker (#10, 5-11, G, Jr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Kyle Moore (#12, 5-11, G, Jr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Nick Graf (#21, 6-1, G, Jr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|1