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1234Final
Marion11713940
Collinsville1220112265
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Marion2-20-0173/43195/49
Collinsville4-00-0285/71145/36
MarionPtsFG3FGFTFL
Connor (#5)19614-42
Lewis (#44)63003
Newsom (#3)5103-43
Bardo (#13)4011-23
Horner (#22)4102-30
Jackson (#4)21000
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)29736-83
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)84003
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)8204-43
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)72102
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)7301-33
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)42002
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)21000

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