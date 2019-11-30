|1
|2
|3
|4
|Final
|Marion
|11
|7
|13
|9
|40
|Collinsville
|12
|20
|11
|22
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Marion
|2-2
|0-0
|173/43
|195/49
|Collinsville
|4-0
|0-0
|285/71
|145/36
|Marion
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Connor (#5)
|19
|6
|1
|4-4
|2
|Lewis (#44)
|6
|3
|0
|0
|3
|Newsom (#3)
|5
|1
|0
|3-4
|3
|Bardo (#13)
|4
|0
|1
|1-2
|3
|Horner (#22)
|4
|1
|0
|2-3
|0
|Jackson (#4)
|2
|1
|0
|0
|0
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|29
|7
|3
|6-8
|3
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|8
|2
|0
|4-4
|3
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|7
|3
|0
|1-3
|3
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0