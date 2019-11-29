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1234Final
Mount Vernon, Illinois111116543
Collinsville2620142080
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mount Vernon, Illinois2-10-0150/50176/59
Collinsville2-00-0146/4982/27
Mount Vernon, Illinois
Individual stats Have not been reported.
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)287-122-98-81
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)178-1301-42
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)135-61-301
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)103-604-40
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)62-302-21
Tray Swygeart (#2, 6-1, G, So.)21-100-11
Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)21-1000
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)21-4001

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