|1
|2
|3
|4
|Final
|Mount Vernon, Illinois
|11
|11
|16
|5
|43
|Collinsville
|26
|20
|14
|20
|80
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mount Vernon, Illinois
|2-1
|0-0
|150/50
|176/59
|Collinsville
|2-0
|0-0
|146/49
|82/27
|Mount Vernon, Illinois
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|28
|7-12
|2-9
|8-8
|1
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|17
|8-13
|0
|1-4
|2
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|13
|5-6
|1-3
|0
|1
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|10
|3-6
|0
|4-4
|0
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|6
|2-3
|0
|2-2
|1
|Tray Swygeart (#2, 6-1, G, So.)
|2
|1-1
|0
|0-1
|1
|Logan Carlisle (#5, 6-3, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|2
|1-4
|0
|0
|1