Box: Collinsville 54, Normal Community 35
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Box: Collinsville 54, Normal Community 35

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1234Final
Normal Community8481535
Collinsville128142054
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Normal Community0-10-035/3554/54
Collinsville23-16-11541/15411063/1063
Normal CommunityPtsFG3FGFTFL
Cleveland (#32)16408-133
Gillispie (#2)9303-34
Sauder (#11)30100
Redd (#10)3101-21
Dwinal (#23)2002-20
Roman (#4)2100-11
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)241004-43
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)14700-14
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)84002
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)4102-22
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)21003
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)21001
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