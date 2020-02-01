Box: Collinsville 54, Normal Community 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Normal Community
|8
|4
|8
|15
|35
|Collinsville
|12
|8
|14
|20
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Normal Community
|0-1
|0-0
|35/35
|54/54
|Collinsville
|23-1
|6-1
|1541/1541
|1063/1063
|Normal Community
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cleveland (#32)
|16
|4
|0
|8-13
|3
|Gillispie (#2)
|9
|3
|0
|3-3
|4
|Sauder (#11)
|3
|0
|1
|0
|0
|Redd (#10)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Dwinal (#23)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Roman (#4)
|2
|1
|0
|0-1
|1
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|24
|10
|0
|4-4
|3
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|14
|7
|0
|0-1
|4
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1