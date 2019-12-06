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1234Final
O'Fallon1011141550
Collinsville159171253
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon4-10-1304/61213/43
Collinsville5-01-0338/68195/39
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)18515-101
Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)13405-81
Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)6202-34
Drew Tebbe (#10, 5-9, G)51101
Amarey Wills (#4, 6-1, G)4200-51
Jalen Watson (#15, 6-6, F, Jr.)4200-10
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)218-141-52-64
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)186-102-201
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)63-50-303
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)42-5004
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)41-20-12-20

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