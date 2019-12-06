|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|10
|11
|14
|15
|50
|Collinsville
|15
|9
|17
|12
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|4-1
|0-1
|304/61
|213/43
|Collinsville
|5-0
|1-0
|338/68
|195/39
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)
|18
|5
|1
|5-10
|1
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)
|13
|4
|0
|5-8
|1
|Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)
|6
|2
|0
|2-3
|4
|Drew Tebbe (#10, 5-9, G)
|5
|1
|1
|0
|1
|Amarey Wills (#4, 6-1, G)
|4
|2
|0
|0-5
|1
|Jalen Watson (#15, 6-6, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|0
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|21
|8-14
|1-5
|2-6
|4
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|18
|6-10
|2-2
|0
|1
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|6
|3-5
|0-3
|0
|3
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|4
|2-5
|0
|0
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|1-2
|0-1
|2-2
|0