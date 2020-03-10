Box: Collinsville 62, O'Fallon 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|4
|10
|7
|17
|38
|Collinsville
|6
|19
|12
|25
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|26-7
|9-3
|1856/56
|1612/49
|Collinsville
|31-3
|10-2
|2083/63
|1513/46
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)
|12
|4
|0
|4-8
|4
|Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)
|12
|4
|1
|1-3
|4
|Drew Tebbe (#10, 5-9, G)
|5
|1
|1
|0
|2
|Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|5
|Logan Lowery (#2, 6-2, G)
|2
|1
|0
|0
|1
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|21
|4
|2
|7-8
|3
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|14
|6
|0
|2-3
|4
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|9
|1
|0
|7-8
|1
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|7
|2
|0
|3-6
|1
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|5
|1
|0
|3-4
|4