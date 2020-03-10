Box: Collinsville 62, O'Fallon 38
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Box: Collinsville 62, O'Fallon 38

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1234Final
O'Fallon41071738
Collinsville619122562
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon26-79-31856/561612/49
Collinsville31-310-22083/631513/46
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)12404-84
Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)12411-34
Drew Tebbe (#10, 5-9, G)51102
Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)4102-22
Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)3101-25
Logan Lowery (#2, 6-2, G)21001
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)21427-83
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)14602-34
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)9107-81
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)7203-61
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)63003
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)5103-44
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