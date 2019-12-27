Box: Collinsville 68, Oakville 41
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Box: Collinsville 68, Oakville 41

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1234Final
Oakville61713541
Collinsville2212221268
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville3-40-0328/47334/48
Collinsville10-04-0647/92429/61
Oakville
Individual stats Have not been reported.
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)249-151-53-52
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)104-602-21
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)83-70-12-40
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)72-41-301
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)63-5002
Kyle Moore (#12, 5-11, G, Jr.)60-21-43-32
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)301-301
Josh Chambers (#40, 6-6, C, Jr.)21-1000
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)21-20-100
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