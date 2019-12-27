Box: Collinsville 68, Oakville 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|6
|17
|13
|5
|41
|Collinsville
|22
|12
|22
|12
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|3-4
|0-0
|328/47
|334/48
|Collinsville
|10-0
|4-0
|647/92
|429/61
|Oakville
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|24
|9-15
|1-5
|3-5
|2
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|10
|4-6
|0
|2-2
|1
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|8
|3-7
|0-1
|2-4
|0
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|7
|2-4
|1-3
|0
|1
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|6
|3-5
|0
|0
|2
|Kyle Moore (#12, 5-11, G, Jr.)
|6
|0-2
|1-4
|3-3
|2
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1-3
|0
|1
|Josh Chambers (#40, 6-6, C, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|0