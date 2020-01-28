Box: Collinsville 70, Triad 53
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Box: Collinsville 70, Triad 53

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1234Final
Collinsville2416171370
Triad912171553
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville22-06-01446/66973/44
Triad16-64-01286/581149/52
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)4415-214-122-61
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)105-5004
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)93-61-30-10
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)301-201
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)21-10-300
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)21-30-302
TriadPtsFG3FGFTFL
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)246401
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)72102
Jarod Willis (#10, 5-10, Sr.)7301-31
Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)60201
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)4200-13
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)30103
Wally Good (#21, 6-5, Jr.)21000
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