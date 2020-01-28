Box: Collinsville 70, Triad 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|24
|16
|17
|13
|70
|Triad
|9
|12
|17
|15
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|22-0
|6-0
|1446/66
|973/44
|Triad
|16-6
|4-0
|1286/58
|1149/52
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|44
|15-21
|4-12
|2-6
|1
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|10
|5-5
|0
|0
|4
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|9
|3-6
|1-3
|0-1
|0
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1-2
|0
|1
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|2
|1-1
|0-3
|0
|0
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|2
|1-3
|0-3
|0
|2
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|24
|6
|4
|0
|1
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Jarod Willis (#10, 5-10, Sr.)
|7
|3
|0
|1-3
|1
|Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|3
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3
|Wally Good (#21, 6-5, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0