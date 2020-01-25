Box: Collinsville 77, Trinity 57

|1
|2
|3
|4
|Final
|Trinity
|16
|5
|18
|18
|57
|Collinsville
|14
|21
|15
|27
|77
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Trinity
|12-4
|2-1
|996/62
|916/57
|Collinsville
|21-0
|6-0
|1376/86
|920/58
|Trinity
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rashad Weekly (#20, 6-0, PG, Sr.)
|23
|7
|1
|6-9
|5
|Terrell Rush (#23, 6-1, G, Sr.)
|14
|1
|3
|3-4
|5
|Ryan Kalkbrenner (#11, 7-0, F/C, Sr.)
|12
|3
|1
|3-5
|5
|Aaron Brady (#3, 6-0, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Josh Luster (#4, 6-3, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|53
|17
|2
|13-20
|3
|Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)
|11
|3
|0
|5-6
|3
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-4
|2
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|5