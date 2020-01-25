Box: Collinsville 77, Trinity 57
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Box: Collinsville 77, Trinity 57

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1234Final
Trinity165181857
Collinsville1421152777
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Trinity12-42-1996/62916/57
Collinsville21-06-01376/86920/58
TrinityPtsFG3FGFTFL
Rashad Weekly (#20, 6-0, PG, Sr.)23716-95
Terrell Rush (#23, 6-1, G, Sr.)14133-45
Ryan Kalkbrenner (#11, 7-0, F/C, Sr.)12313-55
Aaron Brady (#3, 6-0, G, Jr.)60203
Josh Luster (#4, 6-3, G, Sr.)2002-20
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)5317213-203
Cawhan Smith (#11, 5-9, G, Sr.)11305-63
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)51103
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)4102-24
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)2002-42
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)21005
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