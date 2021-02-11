Box: Columbia 55, Freeburg 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Freeburg
|17
|5
|15
|8
|45
|Columbia
|14
|9
|15
|17
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Freeburg
|1-1
|1-1
|95/48
|91/46
|Columbia
|1-0
|1-0
|55/28
|45/22
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Colin Brueggemann (#21, 6-7, Sr.)
|18
|8
|0
|2-6
|5
|Lane Otten (#32, 6-2, So.)
|10
|0
|2
|4-6
|2
|Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Sr.)
|9
|4
|0
|1-9
|2
|Brett Holomb (#13, 6-2, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Griffin Range (#22, 6-2, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|4
|Jacob Carmack (#45, 6-1, Jr.)
|2
|0
|0
|2-4
|1
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jackson Holmes (#23, 6-5, F, Sr.)
|17
|3-9
|0-1
|11-13
|5
|Sam Bonaldi (#20, 6-0, G, Sr.)
|15
|3-3
|2-4
|3-4
|4
|Jonah James (#21, 5-9, G, Sr.)
|10
|3-4
|1-6
|1-2
|2
|Glenn Powers (#42, 6-2, G, Jr.)
|5
|1-1
|1-1
|0-1
|0
|Trey Hemminghaus (#30, 6-5, F, Sr.)
|3
|1-2
|0
|1-2
|4
|Isaac Schreckenberg (#44, 6-5, F, Sr.)
|3
|1-1
|0
|1-2
|1
|Greyson Bourisaw (#34, 6-1, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|2