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Box: Columbia 55, Freeburg 45
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Box: Columbia 55, Freeburg 45

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1234Final
Freeburg17515845
Columbia149151755
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Freeburg1-11-195/4891/46
Columbia1-01-055/2845/22
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Colin Brueggemann (#21, 6-7, Sr.)18802-65
Lane Otten (#32, 6-2, So.)10024-62
Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Sr.)9401-92
Brett Holomb (#13, 6-2, Jr.)30102
Griffin Range (#22, 6-2, Sr.)3101-24
Jacob Carmack (#45, 6-1, Jr.)2002-41
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Jackson Holmes (#23, 6-5, F, Sr.)173-90-111-135
Sam Bonaldi (#20, 6-0, G, Sr.)153-32-43-44
Jonah James (#21, 5-9, G, Sr.)103-41-61-22
Glenn Powers (#42, 6-2, G, Jr.)51-11-10-10
Trey Hemminghaus (#30, 6-5, F, Sr.)31-201-24
Isaac Schreckenberg (#44, 6-5, F, Sr.)31-101-21
Greyson Bourisaw (#34, 6-1, G, Sr.)21-10-102
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