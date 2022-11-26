Box: Columbia 56, Collinsville 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|15
|11
|9
|21
|56
|Collinsville
|8
|16
|19
|10
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|4-0
|0-0
|243/61
|166/42
|Collinsville
|3-1
|0-0
|229/57
|172/43
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|15
|3-3
|2-3
|3-3
|2
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|15
|2-7
|3-6
|2-2
|1
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|14
|3-4
|2-2
|2-3
|2
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|8
|4-6
|0-1
|0
|0
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|2
|0-1
|0-1
|2-2
|2
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|2
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|19
|4-6
|3-7
|2-4
|5
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|15
|6-12
|0-1
|3-3
|1
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|11
|5-7
|0
|1-2
|2
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|4
|1-8
|0
|2-2
|3
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|4
|2-3
|0
|0
|2