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Box: Columbia 56, Collinsville 53

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1234Final
Columbia151192156
Collinsville816191053
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia4-00-0243/61166/42
Collinsville3-10-0229/57172/43

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)153-32-33-32
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)152-73-62-21
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)143-42-22-32
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)84-60-100
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)20-10-12-22
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)21-1002
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)194-63-72-45
Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)156-120-13-31
Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)115-701-22
Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)41-802-23
Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)42-3002
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