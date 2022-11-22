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Box: Columbia 56, Nashville 37

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1234Final
Columbia1414131556
Nashville101331137
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia2-00-0129/6467/34
Nashville1-10-093/4699/50

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)176-1205-60
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)145-604-41
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)142-53-51-22
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)41-10-12-42
Micah James (#12, 5-11, G, So.)301-100
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)21-400-20
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)2002-43
NashvillePtsFG3FGFTFL
Bennett Briles (#34, 6-9, C, Sr.)113-101-42-43
Trey Reinburg (#20, 6-0, G, Sr.)90-23-401
Aiden Heiman (#15, 6-2, G, Sr.)702-21-24
Connor Cameron (#23, 6-2, G, Sr.)51-11-101
Carter Schoenherr (#5, 6-4, G, Sr.)31-401-23
Rylan Hammer (#4, 5-10, G, Sr.)21-3003
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