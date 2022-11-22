Box: Columbia 56, Nashville 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|14
|14
|13
|15
|56
|Nashville
|10
|13
|3
|11
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|2-0
|0-0
|129/64
|67/34
|Nashville
|1-1
|0-0
|93/46
|99/50
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|17
|6-12
|0
|5-6
|0
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|14
|5-6
|0
|4-4
|1
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|14
|2-5
|3-5
|1-2
|2
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|4
|1-1
|0-1
|2-4
|2
|Micah James (#12, 5-11, G, So.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|2
|1-4
|0
|0-2
|0
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|2
|0
|0
|2-4
|3
|Nashville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bennett Briles (#34, 6-9, C, Sr.)
|11
|3-10
|1-4
|2-4
|3
|Trey Reinburg (#20, 6-0, G, Sr.)
|9
|0-2
|3-4
|0
|1
|Aiden Heiman (#15, 6-2, G, Sr.)
|7
|0
|2-2
|1-2
|4
|Connor Cameron (#23, 6-2, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|1
|Carter Schoenherr (#5, 6-4, G, Sr.)
|3
|1-4
|0
|1-2
|3
|Rylan Hammer (#4, 5-10, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|3