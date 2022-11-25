Box: Columbia 58, Wesclin 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|17
|14
|9
|18
|58
|Wesclin
|15
|6
|12
|13
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|3-0
|0-0
|187/62
|113/38
|Wesclin
|1-2
|0-0
|179/60
|145/48
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|26
|3-5
|5-9
|5-6
|0
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|11
|4-10
|0
|3-3
|3
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|6
|1-4
|1-3
|1-2
|1
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|5
|0
|1-1
|2-4
|3
|Logan Bosch (#22, 5-11, G, So.)
|5
|2-2
|0
|1-1
|2
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|5
|2-6
|0-1
|1-4
|4
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)
|15
|6
|0
|3-4
|3
|Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)
|11
|4
|1
|0
|2
|Harrison Rakers (#20, 6-2, F, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|3
|Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|3
|Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4