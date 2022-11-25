 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Columbia 58, Wesclin 46

  • 0
1234Final
Columbia171491858
Wesclin156121346
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia3-00-0187/62113/38
Wesclin1-20-0179/60145/48

People are also reading…

ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)263-55-95-60
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)114-1003-33
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)61-41-31-21
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)501-12-43
Logan Bosch (#22, 5-11, G, So.)52-201-12
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)52-60-11-44
WesclinPtsFG3FGFTFL
Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)15603-43
Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)114102
Harrison Rakers (#20, 6-2, F, Jr.)81203
Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)7301-23
Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)30102
Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)21004
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News