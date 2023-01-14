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Box: Columbia 59, Cahokia 57

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1234Final
Cahokia1612101957
Columbia1114191559
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cahokia4-151-41035/541206/63
Columbia18-25-01216/64844/44

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CahokiaPtsFG3FGFTFL
Omarion Gooden (#3, G, Sr.)233-74-55-72
Armon Smith (#10, G)172-94-51-22
D'Kyren Kizer (F, Sr.)72-61-503
Nygel Cohen (#5, G, Sr.)62-30-12-22
Cornelius Griffin (#23, G)30-11-304
Corrion Raiford (#20, F, Fr.)10-101-40
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)216-123-801
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)187-1004-72
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)147-9000
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)63-70-102
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