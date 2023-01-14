Box: Columbia 59, Cahokia 57

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cahokia
|16
|12
|10
|19
|57
|Columbia
|11
|14
|19
|15
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cahokia
|4-15
|1-4
|1035/54
|1206/63
|Columbia
|18-2
|5-0
|1216/64
|844/44
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|Cahokia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Omarion Gooden (#3, G, Sr.)
|23
|3-7
|4-5
|5-7
|2
|Armon Smith (#10, G)
|17
|2-9
|4-5
|1-2
|2
|D'Kyren Kizer (F, Sr.)
|7
|2-6
|1-5
|0
|3
|Nygel Cohen (#5, G, Sr.)
|6
|2-3
|0-1
|2-2
|2
|Cornelius Griffin (#23, G)
|3
|0-1
|1-3
|0
|4
|Corrion Raiford (#20, F, Fr.)
|1
|0-1
|0
|1-4
|0
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|21
|6-12
|3-8
|0
|1
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|18
|7-10
|0
|4-7
|2
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|14
|7-9
|0
|0
|0
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|6
|3-7
|0-1
|0
|2