Box: Columbia 59, Okawville 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Okawville
|8
|12
|3
|6
|29
|Columbia
|17
|9
|14
|19
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Okawville
|4-14
|2-4
|712/40
|894/50
|Columbia
|14-6
|3-2
|1125/62
|849/47
|Okawville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ethan Riechmann (#4, 5-8, Sr.)
|21
|3
|5
|0
|2
|Dillon Teter (#10)
|3
|0
|1
|0
|1
|Wilson Welch (#24, 5-9, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Aidan Anderson (#30, 6-6, Fr.)
|2
|1
|0
|0-1
|0
|Grant Schleifer (#3, 5-10, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-5, F, Jr.)
|17
|5-8
|2-4
|1-2
|1
|Sam Donald (#32, 6-6, G, Fr.)
|13
|1-3
|3-4
|2-2
|1
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, Fr.)
|7
|2-2
|1-3
|0
|1
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Jr.)
|5
|1-5
|1-2
|0
|2
|Glenn Powers (#30, 6-2, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|3
|Dominic Voegele (#44, 6-1, F, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Ethan Hogan (#20, 5-11, G, So.)
|3
|0
|1-5
|0
|0
|Hayes van Breusegen (#3, 5-7, G, Fr.)
|3
|0
|1-3
|0
|3
|Micah James (#12, 5-9, G, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0