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Box: Columbia 59, Okawville 29
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Box: Columbia 59, Okawville 29

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1234Final
Okawville8123629
Columbia179141959
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Okawville4-142-4712/40894/50
Columbia14-63-21125/62849/47
OkawvillePtsFG3FGFTFL
Ethan Riechmann (#4, 5-8, Sr.)213502
Dillon Teter (#10)30101
Wilson Welch (#24, 5-9, Sr.)21000
Aidan Anderson (#30, 6-6, Fr.)2100-10
Grant Schleifer (#3, 5-10, Jr.)1001-21
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-5, F, Jr.)175-82-41-21
Sam Donald (#32, 6-6, G, Fr.)131-33-42-21
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, Fr.)72-21-301
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Jr.)51-51-202
Glenn Powers (#30, 6-2, G, Sr.)51-11-103
Dominic Voegele (#44, 6-1, F, Jr.)42-3000
Ethan Hogan (#20, 5-11, G, So.)301-500
Hayes van Breusegen (#3, 5-7, G, Fr.)301-303
Micah James (#12, 5-9, G, Fr.)21-1000
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