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Box: Columbia 59, Wesclin 48

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1234Final
Columbia1111142359
Wesclin99151548
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia21-25-01404/61991/43
Wesclin15-85-11253/541047/46

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)186-1406-70
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)156-101-40-23
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)145-90-44-44
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)111-23-30-23
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)1001-20
WesclinPtsFG3FGFTFL
Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)211001-43
Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)17514-62
Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)60203
Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)30104
Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)1001-23
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