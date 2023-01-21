Box: Columbia 59, Wesclin 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|11
|11
|14
|23
|59
|Wesclin
|9
|9
|15
|15
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|21-2
|5-0
|1404/61
|991/43
|Wesclin
|15-8
|5-1
|1253/54
|1047/46
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|18
|6-14
|0
|6-7
|0
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|15
|6-10
|1-4
|0-2
|3
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|14
|5-9
|0-4
|4-4
|4
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|11
|1-2
|3-3
|0-2
|3
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)
|21
|10
|0
|1-4
|3
|Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)
|17
|5
|1
|4-6
|2
|Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|4
|Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3