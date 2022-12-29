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Box: Columbia 60, Freeburg 55

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1234Final
Columbia1412201460
Freeburg2110141055
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia13-23-0906/60636/42
Freeburg9-53-1804/54727/48

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)218-80-25-51
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)206-82-42-23
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)114-80-13-43
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)41-102-40
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)301-201
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)10-201-23
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Cole Stuart (#1, 5-10, Jr.)261013-31
Caleb Weber (#3, 6-0, Sr.)14126-61
Lane Otten (#32, 6-4, Sr.)84003
Bryson Browning (#2, 6-2, Jr.)5103-32
Julian Trentman (#22, 6-5, Sr.)21003
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