Box: Columbia 60, Freeburg 55

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|14
|12
|20
|14
|60
|Freeburg
|21
|10
|14
|10
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|13-2
|3-0
|906/60
|636/42
|Freeburg
|9-5
|3-1
|804/54
|727/48
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|21
|8-8
|0-2
|5-5
|1
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|20
|6-8
|2-4
|2-2
|3
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|11
|4-8
|0-1
|3-4
|3
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|4
|1-1
|0
|2-4
|0
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|3
|0
|1-2
|0
|1
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|1
|0-2
|0
|1-2
|3
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cole Stuart (#1, 5-10, Jr.)
|26
|10
|1
|3-3
|1
|Caleb Weber (#3, 6-0, Sr.)
|14
|1
|2
|6-6
|1
|Lane Otten (#32, 6-4, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Bryson Browning (#2, 6-2, Jr.)
|5
|1
|0
|3-3
|2
|Julian Trentman (#22, 6-5, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3