 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Columbia 62, Highland 58

  • 0
12345Final
Highland1418119658
Columbia19815101062

People are also reading…

OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Highland10-61-3876/55783/49
Columbia14-23-0968/60694/43
HighlandPtsFG3FGFTFL
Cade Altadonna (#22, G, Sr.)20517-74
Jake Ottensmeier (#11, G, Jr.)14315-52
Grant Fleming (#30, G, So.)11221-24
Gunnar Mackey (#44, F, Sr.)63003
Garrin Stone (#21, F, So.)42003
Brenden Gelly (#23, G, Sr.)3010-12
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)3010-130-110-114
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)156-61-50-13
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)83-602-33
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)52-301-31
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)41-102-20
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News