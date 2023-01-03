Box: Columbia 62, Highland 58

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Highland
|14
|18
|11
|9
|6
|58
|Columbia
|19
|8
|15
|10
|10
|62
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Highland
|10-6
|1-3
|876/55
|783/49
|Columbia
|14-2
|3-0
|968/60
|694/43
|Highland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cade Altadonna (#22, G, Sr.)
|20
|5
|1
|7-7
|4
|Jake Ottensmeier (#11, G, Jr.)
|14
|3
|1
|5-5
|2
|Grant Fleming (#30, G, So.)
|11
|2
|2
|1-2
|4
|Gunnar Mackey (#44, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Garrin Stone (#21, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Brenden Gelly (#23, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0-1
|2
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|30
|10-13
|0-1
|10-11
|4
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|15
|6-6
|1-5
|0-1
|3
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|8
|3-6
|0
|2-3
|3
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|5
|2-3
|0
|1-3
|1
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|4
|1-1
|0
|2-2
|0