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Box: Columbia 64, Steeleville 29

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1234Final
Steeleville12012529
Columbia917182064
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville3-41-0338/48388/55
Columbia7-12-0491/70333/48

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SteelevillePtsFG3FGFTFL
Jacoby Gross (#3, 6-0, Sr.)14406-61
Carter Wasson (#23, 6-1, Sr.)9121-11
Evan Buch (#44, 6-2, Jr.)5005-60
Canon Ruby (#25, 6-2, So.)1001-21
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)198-110-43-41
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)126-110-101
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)125-80-12-30
Micah James (#12, 5-11, G, So.)72-21-200
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)60-12-303
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)42-2004
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)40-21-11-23
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