Box: Columbia 64, Steeleville 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|12
|0
|12
|5
|29
|Columbia
|9
|17
|18
|20
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|3-4
|1-0
|338/48
|388/55
|Columbia
|7-1
|2-0
|491/70
|333/48
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|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jacoby Gross (#3, 6-0, Sr.)
|14
|4
|0
|6-6
|1
|Carter Wasson (#23, 6-1, Sr.)
|9
|1
|2
|1-1
|1
|Evan Buch (#44, 6-2, Jr.)
|5
|0
|0
|5-6
|0
|Canon Ruby (#25, 6-2, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|19
|8-11
|0-4
|3-4
|1
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|12
|6-11
|0-1
|0
|1
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|12
|5-8
|0-1
|2-3
|0
|Micah James (#12, 5-11, G, So.)
|7
|2-2
|1-2
|0
|0
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|6
|0-1
|2-3
|0
|3
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|4
|2-2
|0
|0
|4
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|4
|0-2
|1-1
|1-2
|3