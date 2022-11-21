Box: Columbia 73, SIUE Charter 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|SIUE Charter
|4
|9
|13
|4
|30
|Columbia
|25
|24
|17
|7
|73
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|SIUE Charter
|0-1
|0-0
|30/30
|73/73
|Columbia
|1-0
|0-0
|73/73
|30/30
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|SIUE Charter
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|KeJuan Rives (#1)
|10
|2
|1
|3-4
|0
|DeVonte Hyde (#2)
|8
|1
|2
|0
|1
|Joey Thomas (#33)
|4
|2
|0
|0
|2
|Terrell Rey (#5)
|4
|2
|0
|0
|0
|Anthony Armstrong (#14)
|2
|1
|0
|0
|1
|Jimmy Gillmore (#21)
|2
|1
|0
|0-1
|4
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|23
|2-4
|5-8
|4-5
|0
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|13
|5-9
|1-1
|0
|2
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|11
|3-7
|0
|5-6
|1
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|8
|2-5
|1-3
|1-4
|1
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|8
|4-4
|0
|0
|2
|Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|0
|Micah James (#12, 5-11, G, So.)
|3
|1-2
|0-3
|1-2
|1
|Logan Bosch (#22, 5-11, G, So.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|2