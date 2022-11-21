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Box: Columbia 73, SIUE Charter 30

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1234Final
SIUE Charter4913430
Columbia252417773
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
SIUE Charter0-10-030/3073/73
Columbia1-00-073/7330/30

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SIUE CharterPtsFG3FGFTFL
KeJuan Rives (#1)10213-40
DeVonte Hyde (#2)81201
Joey Thomas (#33)42002
Terrell Rey (#5)42000
Anthony Armstrong (#14)21001
Jimmy Gillmore (#21)2100-14
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)232-45-84-50
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)135-91-102
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)113-705-61
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)82-51-31-41
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)84-4002
Hayes van Breusegen (#3, 5-9, G, So.)51-11-100
Micah James (#12, 5-11, G, So.)31-20-31-21
Logan Bosch (#22, 5-11, G, So.)21-10-102
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