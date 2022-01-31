 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Crystal City 47, St. Paul Lutheran 43

  • 0
1234Final
Crystal City000047
St. Paul Lutheran000043
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City8-111-21035/541001/53
St. Paul Lutheran0-60-0240/13347/18

People are also reading…

Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Calloway Dashner (#40, Sr.)12404-82
Nate Pruneau (#31, Sr.)12306-102
Cyle Schaumburg (#33)72103
Nolan Eisenbeis (#12)6104-42
Ian Kirn (#11)5012-43
Kaden Adams (#20)30100
Clayton Roussin (#21, Jr.)21002
Crystal City
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Watch Now: Related Video

Watch the tournament stars from last week's high school action

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News