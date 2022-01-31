Box: Crystal City 47, St. Paul Lutheran 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|0
|0
|0
|0
|47
|St. Paul Lutheran
|0
|0
|0
|0
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|8-11
|1-2
|1035/54
|1001/53
|St. Paul Lutheran
|0-6
|0-0
|240/13
|347/18
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Calloway Dashner (#40, Sr.)
|12
|4
|0
|4-8
|2
|Nate Pruneau (#31, Sr.)
|12
|3
|0
|6-10
|2
|Cyle Schaumburg (#33)
|7
|2
|1
|0
|3
|Nolan Eisenbeis (#12)
|6
|1
|0
|4-4
|2
|Ian Kirn (#11)
|5
|0
|1
|2-4
|3
|Kaden Adams (#20)
|3
|0
|1
|0
|0
|Clayton Roussin (#21, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Crystal City
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