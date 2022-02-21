Box: Crystal City 49, Principia 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|Principia
|6
|10
|11
|11
|38
|Crystal City
|12
|12
|11
|14
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Principia
|3-19
|0-6
|841/38
|1266/58
|Crystal City
|11-13
|2-3
|1301/59
|1255/57
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|Principia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Noah Omondi (#2, Sr.)
|18
|5-12
|0-6
|8-11
|2
|Xavier Da-Silva (#3, Sr.)
|11
|1-3
|3-12
|0
|4
|Isaiah Elam (#24, Jr.)
|9
|3-6
|1-5
|0
|0
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Calloway Dashner (#40, Sr.)
|15
|6
|0
|3-3
|1
|Nate Pruneau (#31, Sr.)
|13
|6
|0
|1-4
|1
|Ian Kirn (#11)
|8
|0
|1
|5-11
|3
|Nolan Eisenbeis (#12)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Cyle Schaumburg (#33)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Kanden Bolton (#30)
|3
|1
|0
|1-2
|1