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Box: Crystal City 49, Principia 38

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1234Final
Principia610111138
Crystal City1212111449
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Principia3-190-6841/381266/58
Crystal City11-132-31301/591255/57

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PrincipiaPtsFG3FGFTFL
Noah Omondi (#2, Sr.)185-120-68-112
Xavier Da-Silva (#3, Sr.)111-33-1204
Isaiah Elam (#24, Jr.)93-61-500
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Calloway Dashner (#40, Sr.)15603-31
Nate Pruneau (#31, Sr.)13601-41
Ian Kirn (#11)8015-113
Nolan Eisenbeis (#12)6202-22
Cyle Schaumburg (#33)4200-21
Kanden Bolton (#30)3101-21
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