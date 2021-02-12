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Box: Crystal City 55, Herculaneum 42
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Box: Crystal City 55, Herculaneum 42

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1234Final
Crystal City139151855
Herculaneum121112742
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City9-102-31106/581104/58
Herculaneum4-141-3863/451025/54
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)304-85-97-103
Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)81-12-501
Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)73-501-15
Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)52-301-33
Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)31-80-31-33
Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)21-10-50-11
HerculaneumPtsFG3FGFTFL
Dallin Fuller (#33, 6-4, C, Jr.)81-206-91
Isaiah Bracey (#11, 6-1, F, Sr.)72-110-23-62
Tanner Wiese (#32, 6-3, F, Jr.)51-31-305
Dylan Jarvis (#23, 6-1, G, So.)51-11-302
Grant McCullough (#3, 6-2, G, Sr.)42-40-40-22
Austin Meyers (#4, 5-10, PG, Sr.)42-4002
Gabe Watkins (#25, 5-7, PG)41-20-42-34
Ethan Hoskins (#14, 6-2, G, So.)301-300
Dylan Black (#42, 6-0, F, So.)21-1001
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