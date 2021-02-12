Box: Crystal City 55, Herculaneum 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|13
|9
|15
|18
|55
|Herculaneum
|12
|11
|12
|7
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|9-10
|2-3
|1106/58
|1104/58
|Herculaneum
|4-14
|1-3
|863/45
|1025/54
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)
|30
|4-8
|5-9
|7-10
|3
|Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)
|8
|1-1
|2-5
|0
|1
|Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)
|7
|3-5
|0
|1-1
|5
|Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)
|5
|2-3
|0
|1-3
|3
|Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)
|3
|1-8
|0-3
|1-3
|3
|Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-5
|0-1
|1
|Herculaneum
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dallin Fuller (#33, 6-4, C, Jr.)
|8
|1-2
|0
|6-9
|1
|Isaiah Bracey (#11, 6-1, F, Sr.)
|7
|2-11
|0-2
|3-6
|2
|Tanner Wiese (#32, 6-3, F, Jr.)
|5
|1-3
|1-3
|0
|5
|Dylan Jarvis (#23, 6-1, G, So.)
|5
|1-1
|1-3
|0
|2
|Grant McCullough (#3, 6-2, G, Sr.)
|4
|2-4
|0-4
|0-2
|2
|Austin Meyers (#4, 5-10, PG, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|2
|Gabe Watkins (#25, 5-7, PG)
|4
|1-2
|0-4
|2-3
|4
|Ethan Hoskins (#14, 6-2, G, So.)
|3
|0
|1-3
|0
|0
|Dylan Black (#42, 6-0, F, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|1