Box: Crystal City 57, Valley Caledonia 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|16
|16
|14
|11
|57
|Valley Caledonia
|8
|8
|10
|16
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|12-11
|2-3
|1298/56
|1275/55
|Valley Caledonia
|7-2
|0-0
|502/22
|411/18
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)
|18
|4
|2
|4-9
|1
|Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)
|14
|5
|1
|1-5
|1
|Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0-1
|1
|Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)
|7
|3
|0
|1-3
|3
|Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0