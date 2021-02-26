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Box: Crystal City 57, Valley Caledonia 42
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Box: Crystal City 57, Valley Caledonia 42

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1234Final
Crystal City1616141157
Valley Caledonia88101642
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City12-112-31298/561275/55
Valley Caledonia7-20-0502/22411/18
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)18424-91
Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)14511-51
Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)84003
Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)7210-11
Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)7301-33
Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)30100
Crystal City
Individual stats Have not been reported.
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