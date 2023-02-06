|1
|2
|3
|4
|Final
|Bourbon
|11
|13
|14
|17
|55
|Crystal City
|16
|12
|18
|15
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Bourbon
|7-3
|0-0
|554/55
|523/52
|Crystal City
|11-12
|1-3
|1254/125
|1300/130
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|Bourbon
|Individual stats Have not been reported.
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cyle Schaumburg (#33, Sr.)
|13
|2
|1
|6-6
|3
|Kaden Adams (#11, Sr.)
|11
|3
|1
|2-2
|1
|Kanden Bolton (#30, Jr.)
|11
|3
|0
|5-5
|0
|Nolan Eisenbeis (#12, So.)
|8
|4
|0
|0
|4
|Ian Kirn (#23, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|0
|Jayvion Keith (#14, Sr.)
|6
|3
|0
|0-2
|3
|Clayton Roussin (#21, Sr.)
|4
|0
|0
|4-9
|3