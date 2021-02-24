Box: Crystal City 65, Bismarck 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Bismarck
|8
|5
|13
|10
|36
|Crystal City
|28
|15
|14
|8
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Bismarck
|2-5
|0-0
|336/48
|402/57
|Crystal City
|11-11
|2-3
|1241/177
|1233/176
|Bismarck
|Individual stats Have not been reported.
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)
|24
|8-14
|2-4
|2-5
|1
|Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)
|23
|9-10
|0-4
|5-7
|3
|Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)
|9
|4-5
|0
|1-1
|3
|Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)
|4
|2-2
|0-3
|0-1
|2
|Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)
|3
|1-4
|0
|1-2
|3
|Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|3