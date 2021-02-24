 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Crystal City 65, Bismarck 36
0 comments

Box: Crystal City 65, Bismarck 36

  • 0
1234Final
Bismarck85131036
Crystal City281514865
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Bismarck2-50-0336/48402/57
Crystal City11-112-31241/1771233/176
Bismarck
Individual stats Have not been reported.
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)248-142-42-51
Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)239-100-45-73
Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)94-501-13
Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)42-20-30-12
Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)31-401-23
Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)21-10-103
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports