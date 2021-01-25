Box: Crystal City 70, Bismarck 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Bismarck
|17
|3
|10
|0
|30
|Crystal City
|21
|17
|22
|10
|70
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Bismarck
|1-4
|0-0
|224/45
|324/65
|Crystal City
|6-8
|1-2
|822/164
|821/164
|Bismarck
|Individual stats Have not been reported.
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)
|16
|6
|1
|1-2
|2
|Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)
|15
|6
|0
|3-4
|2
|Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)
|11
|4
|0
|3-6
|2
|Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)
|10
|3
|1
|1-3
|1
|Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)
|8
|2
|1
|1-2
|3
|Clayton Roussin (#21, 6-0, G, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)
|3
|1
|0
|1-5
|2
|Brennan Fechter (#55, 5-9, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Chase Coleman (#22, 5-9, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1