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Box: Crystal City 70, Bismarck 30
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Box: Crystal City 70, Bismarck 30

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1234Final
Bismarck17310030
Crystal City2117221070
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Bismarck1-40-0224/45324/65
Crystal City6-81-2822/164821/164
Bismarck
Individual stats Have not been reported.
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)16611-22
Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)15603-42
Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)11403-62
Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)10311-31
Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)8211-23
Clayton Roussin (#21, 6-0, G, So.)4102-21
Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)3101-52
Brennan Fechter (#55, 5-9, G, Sr.)21000
Chase Coleman (#22, 5-9, G, Sr.)1001-21
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