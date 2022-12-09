Box: Crystal City 79, Bayless 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|18
|22
|30
|9
|79
|Bayless
|10
|15
|12
|6
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|5-3
|0-0
|464/58
|390/49
|Bayless
|2-5
|0-0
|317/40
|385/48
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nolan Eisenbeis (#12, So.)
|15
|5
|0
|5-5
|4
|Camden Mayes (#4, Jr.)
|13
|5
|0
|3-4
|2
|Ian Kirn (#23, Sr.)
|13
|2
|3
|0
|4
|Kaden Adams (#11, Sr.)
|11
|1
|2
|3-3
|0
|Jayvion Keith (#14, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|1
|Kanden Bolton (#30, Jr.)
|8
|2
|1
|1-1
|1
|Clayton Roussin (#21, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Cyle Schaumburg (#33, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Crystal City
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