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Box: Crystal City 79, Bayless 43

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1234Final
Crystal City182230979
Bayless101512643
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City5-30-0464/58390/49
Bayless2-50-0317/40385/48

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Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Nolan Eisenbeis (#12, So.)15505-54
Camden Mayes (#4, Jr.)13503-42
Ian Kirn (#23, Sr.)132304
Kaden Adams (#11, Sr.)11123-30
Jayvion Keith (#14, Sr.)84001
Kanden Bolton (#30, Jr.)8211-11
Clayton Roussin (#21, Sr.)63002
Cyle Schaumburg (#33, Sr.)51101
Crystal City
Individual stats Have not been reported.
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