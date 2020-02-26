Box: Crystal City 58, Valley Caledonia 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Valley Caledonia
|10
|10
|11
|11
|42
|Crystal City
|16
|12
|15
|15
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valley Caledonia
|2-2
|0-0
|206/52
|220/55
|Crystal City
|13-12
|2-3
|1461/365
|1326/332
|Valley Caledonia
|Individual stats Have not been reported.
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Donovan Tullock (#12, 6-1, G, Jr.)
|21
|5-12
|3-7
|2-4
|1
|Carson Short (#30, 6-0, G, Jr.)
|15
|6-7
|1-3
|0
|0
|Nate Denby (#33, 6-2, P, Sr.)
|11
|4-7
|0
|3-8
|4
|Drew Richardson (#23, 6-2, G, Sr.)
|8
|2-6
|1-4
|1-3
|2
|Logan Anderson (#20, 6-3, W, Jr.)
|3
|0-4
|0
|3-4
|1