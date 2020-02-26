Box: Crystal City 58, Valley Caledonia 42
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Box: Crystal City 58, Valley Caledonia 42

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1234Final
Valley Caledonia1010111142
Crystal City1612151558
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Valley Caledonia2-20-0206/52220/55
Crystal City13-122-31461/3651326/332
Valley Caledonia
Individual stats Have not been reported.
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Donovan Tullock (#12, 6-1, G, Jr.)215-123-72-41
Carson Short (#30, 6-0, G, Jr.)156-71-300
Nate Denby (#33, 6-2, P, Sr.)114-703-84
Drew Richardson (#23, 6-2, G, Sr.)82-61-41-32
Logan Anderson (#20, 6-3, W, Jr.)30-403-41
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