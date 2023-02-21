|1
|2
|3
|4
|Final
|Herculaneum
|0
|0
|0
|0
|56
|Cuba
|0
|0
|0
|0
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Herculaneum
|16-9
|3-2
|1486/59
|1323/53
|Cuba
|5-8
|0-0
|584/23
|587/23
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|Herculaneum
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gabe Watkins (#10, 5-9, PG, Sr.)
|18
|6-9
|0-3
|6-9
|5
|Dylan Jarvis (#23, 6-2, SG, Sr.)
|14
|4-6
|1-6
|3-5
|3
|Ethan Hoskins (#14, 6-2, SG, Sr.)
|8
|1-3
|2-5
|0
|2
|Tanner Duncan (#2, Fr.)
|6
|0
|2-5
|0
|1
|Lucas Bahr (#34, 6-3, SF, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|1
|Ayden Hodges (#22, 6-0, SG, Jr.)
|3
|0
|1-2
|0
|0
|Dylan Black (#42, 6-0, SF, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|5
|Jackson Dearing (#11, 6-2, SG, Sr.)
|2
|0-1
|0-1
|2-4
|4
|Herculaneum
|Individual stats Have not been reported.