|1
|2
|3
|4
|Final
|Taylorville
|11
|16
|2
|6
|35
|East St. Louis
|16
|14
|27
|17
|74
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Taylorville
|2-9
|0-0
|513/47
|695/63
|East St. Louis
|21-8
|8-4
|1875/170
|1553/141
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|Taylorville
|Individual stats Have not been reported.
|East St. Louis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Robert McCline (#30, 6-1, G, Jr.)
|14
|1-1
|4-6
|0
|1
|Macaleab Rich (6-7, G, Sr.)
|11
|5-8
|0
|1-5
|1
|Cameron Boone (#20, 6-10, C, Sr.)
|10
|3-7
|0
|4-4
|1
|Dainen Rucker (#3, 6-4, G, Jr.)
|8
|1-3
|2-2
|0
|1
|Antwan Robinson (#10, 6-6, G, Sr.)
|8
|1-1
|2-3
|0
|0
|Amori Johnson (#4, 6-3, F, Sr.)
|7
|2-4
|0
|3-4
|3
|Davis Bynum (#11, 6-7, F, Jr.)
|5
|2-2
|0-2
|1-3
|0
|D'Necco Rucker (#2, 6-5, G, Sr.)
|5
|1-4
|1-2
|0
|2
|Demarion Brown (#24, 6-8, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|McKenly Falconer (#5, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Andrew Bownes (#25)
|2
|1-1
|0
|0
|0