Subscribe now!
1234Final
Belleville East9691034
East St. Louis171722662
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East4-20-1398/66244/41
East St. Louis3-11-0281/47172/29
Belleville East
Individual stats Have not been reported.
East St. LouisPtsFG3FGFTFL
Jashawn Anderson (#1, 5-10, Sr.)185-111-35-62
Jabril Olivaria (#3, 5-10, Sr.)114-51-301
Armond Williams (#10, 6-8, Sr.)105-6000
LaShawn Johnson (#4, 6-5, Sr.)82-81-51-20
Brian Calhoun (#2, 6-5, Sr.)51-21-200
Patrick Readye (#33, 6-7)40-304-43
Stephen Alexander (#11, 6-1)21-2000
Kemondreon Canslor (#25, 6-9, Sr.)21-5002
Damarion Brown (#32, 6-6, Fr.)21-2000

Sign up for our free newsletter for the most comprehensive digest of sports stats, scores and stories from any and all area high schools.