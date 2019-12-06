|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|9
|6
|9
|10
|34
|East St. Louis
|17
|17
|22
|6
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|4-2
|0-1
|398/66
|244/41
|East St. Louis
|3-1
|1-0
|281/47
|172/29
|Belleville East
|Individual stats Have not been reported.
|East St. Louis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jashawn Anderson (#1, 5-10, Sr.)
|18
|5-11
|1-3
|5-6
|2
|Jabril Olivaria (#3, 5-10, Sr.)
|11
|4-5
|1-3
|0
|1
|Armond Williams (#10, 6-8, Sr.)
|10
|5-6
|0
|0
|0
|LaShawn Johnson (#4, 6-5, Sr.)
|8
|2-8
|1-5
|1-2
|0
|Brian Calhoun (#2, 6-5, Sr.)
|5
|1-2
|1-2
|0
|0
|Patrick Readye (#33, 6-7)
|4
|0-3
|0
|4-4
|3
|Stephen Alexander (#11, 6-1)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Kemondreon Canslor (#25, 6-9, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|2
|Damarion Brown (#32, 6-6, Fr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0