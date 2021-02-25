Box: Edwardsville 39, O'Fallon 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|14
|9
|5
|11
|39
|O'Fallon
|9
|16
|9
|4
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|7-1
|7-1
|426/53
|323/40
|O'Fallon
|2-6
|1-6
|356/44
|420/52
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brennan Weller (#11, 6-5, Sr.)
|17
|7
|0
|3-9
|2
|Shaun Pacette (#32, 6-3, Jr.)
|9
|2
|1
|2-5
|1
|Gabe James (#23, 6-2, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Jalil Roundtree (#24, 6-0, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Ryan Hampton (#3, 6-2, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Caleb Valentine (#1, 5-10, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1