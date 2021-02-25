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Box: Edwardsville 39, O'Fallon 38
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Box: Edwardsville 39, O'Fallon 38

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1234Final
Edwardsville14951139
O'Fallon9169438
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville7-17-1426/53323/40
O'Fallon2-61-6356/44420/52
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Brennan Weller (#11, 6-5, Sr.)17703-92
Shaun Pacette (#32, 6-3, Jr.)9212-51
Gabe James (#23, 6-2, Jr.)72100
Jalil Roundtree (#24, 6-0, Sr.)30102
Ryan Hampton (#3, 6-2, Sr.)21000
Caleb Valentine (#1, 5-10, Sr.)1001-21
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)9401-31
Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)72102
Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)6111-21
Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)6111-14
Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)5201-44
Dashaun Mosely (#11, 5-9, G, Sr.)51100
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