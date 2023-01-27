Box: Edwardsville 41, O'Fallon 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|8
|7
|16
|10
|41
|O'Fallon
|11
|10
|14
|4
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|15-8
|5-3
|1240/54
|1047/46
|O'Fallon
|17-6
|7-2
|1290/56
|1113/48
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)
|13
|6
|0
|1-3
|2
|Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)
|9
|4
|0
|1-1
|3
|AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)
|7
|1
|0
|5-6
|2
|Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Jake Curry (#4, 6-1, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0-2
|1
|Jaeden Rush (#2, 6-0, G, Jr.)
|8
|2
|1
|1-4
|2
|Will Brown (#3, 6-1, G, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|1
|Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Tre Gilliam (#33, 6-2, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|3