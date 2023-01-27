 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Edwardsville 41, O'Fallon 39

  • 0
1234Final
Edwardsville87161041
O'Fallon111014439
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville15-85-31240/541047/46
O'Fallon17-67-21290/561113/48

People are also reading…

EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)13601-32
Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)9401-13
AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)7105-62
Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)60203
Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)42001
Jake Curry (#4, 6-1, Sr.)21000
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)8120-21
Jaeden Rush (#2, 6-0, G, Jr.)8211-42
Will Brown (#3, 6-1, G, Jr.)72101
Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)6202-21
Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)42003
Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)42000
Tre Gilliam (#33, 6-2, F, Sr.)2002-23
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News