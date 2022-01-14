Box: Edwardsville 52, Alton 23

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|13
|14
|16
|9
|52
|Alton
|4
|4
|6
|9
|23
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|9-9
|3-4
|770/43
|792/44
|Alton
|3-14
|1-7
|694/39
|923/51
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Malik Allen (#2, G, So.)
|14
|0
|4
|2-2
|3
|Jordan Bush (#4, G, Jr.)
|9
|4
|0
|1-2
|2
|Bryce Spiller (#3, G, So.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Isayah Kloster (#21, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|AJ Tillman (#1, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Hersch Greene (#11, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Shaun Pacette (#32, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Jake Siebers (#24, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Jonathan Stump (#34, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0