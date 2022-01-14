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Box: Edwardsville 52, Alton 23
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Box: Edwardsville 52, Alton 23

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1234Final
Edwardsville131416952
Alton446923
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville9-93-4770/43792/44
Alton3-141-7694/39923/51
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Malik Allen (#2, G, So.)14042-23
Jordan Bush (#4, G, Jr.)9401-22
Bryce Spiller (#3, G, So.)81200
Isayah Kloster (#21, G, Jr.)5201-21
AJ Tillman (#1, G, So.)42003
Hersch Greene (#11, F, Sr.)42000
Shaun Pacette (#32, Sr.)30102
Jake Siebers (#24, F, Sr.)30100
Jonathan Stump (#34, Jr.)21000
AltonPtsFG3FGFTFL
Adrian Elliott Jr. (#1, 6-1, Sr.)8302-30
Roger Elliott (#2, 6-3, Sr.)6020-11
Byron Stampley (#4, 6-2, Jr.)4004-63
Jeremiah VanZandt (#13, 5-11, Sr.)30100
Alex Macias (5-10, Fr.)21001
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