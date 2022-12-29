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Box: Edwardsville 53, Fort Zumwalt West 36

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1234Final
Fort Zumwalt West10381536
Edwardsville18917953
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fort Zumwalt West4-60-0539/54615/62
Edwardsville8-61-2771/77631/63

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Fort Zumwalt WestPtsFG3FGFTFL
Michael Ludwig (#1, 5-10, G, Sr.)9121-21
Tyrone Harris (#4, 5-11, G, Sr.)81200
Zachary Urban (#11, 6-3, F, Jr.)51101
Kyle Harris (#2, 5-10, G, Sr.)42003
Collin Greiner (#10, 6-2, F, Sr.)42001
Mark Hampton (#44, 6-1, G, Jr.)3101-30
Tyler Hinkle (#24, 5-11, F, Jr.)2002-20
Peyton Kraus (#3, 5-9, G, Sr.)1001-21
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)18522-40
AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)10402-21
Bryce Pryor (#13, 6-0, So.)51101
Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)5201-21
Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)42000
Jake Curry (#4, 6-1, Sr.)42000
Alec Marchetto (#15, 6-2, Jr.)30101
Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)21001
Johnnie Robinson (#10, 6-3, Sr.)21003
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