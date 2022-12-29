Box: Edwardsville 53, Fort Zumwalt West 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fort Zumwalt West
|10
|3
|8
|15
|36
|Edwardsville
|18
|9
|17
|9
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fort Zumwalt West
|4-6
|0-0
|539/54
|615/62
|Edwardsville
|8-6
|1-2
|771/77
|631/63
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|Fort Zumwalt West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Michael Ludwig (#1, 5-10, G, Sr.)
|9
|1
|2
|1-2
|1
|Tyrone Harris (#4, 5-11, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Zachary Urban (#11, 6-3, F, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Kyle Harris (#2, 5-10, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Collin Greiner (#10, 6-2, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Mark Hampton (#44, 6-1, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-3
|0
|Tyler Hinkle (#24, 5-11, F, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Peyton Kraus (#3, 5-9, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)
|18
|5
|2
|2-4
|0
|AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)
|10
|4
|0
|2-2
|1
|Bryce Pryor (#13, 6-0, So.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jake Curry (#4, 6-1, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Alec Marchetto (#15, 6-2, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Johnnie Robinson (#10, 6-3, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3