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Box: Edwardsville 54, Belleville West 41

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1234Final
Edwardsville151571754
Belleville West96121441
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville11-184-81207/421301/45
Belleville West8-191-111446/501648/57

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EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Isayah Kloster (#21, G, Jr.)177103
Bryce Spiller (#3, G, So.)16324-60
Shaun Pacette (#32, Sr.)93101
Malik Allen (#2, G, So.)8113-41
Hersch Greene (#11, F, Sr.)21000
AJ Tillman (#1, G, So.)2002-20
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
William Brown Jr. (#15, 6-2, G, So.)93101
David Marshall Jr. (#20, 6-2, G, So.)8302-21
Damien Farley (#35, 6-8, C, Sr.)6104-41
Travion Hines (#10, 6-1, G, Sr.)63004
Myles Liddell (#12, 6-1, G, So.)63000
Jarius LJ Winters Jr. (#30, 6-1, G, So.)60200
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