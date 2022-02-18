Box: Edwardsville 54, Belleville West 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|15
|15
|7
|17
|54
|Belleville West
|9
|6
|12
|14
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|11-18
|4-8
|1207/42
|1301/45
|Belleville West
|8-19
|1-11
|1446/50
|1648/57
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isayah Kloster (#21, G, Jr.)
|17
|7
|1
|0
|3
|Bryce Spiller (#3, G, So.)
|16
|3
|2
|4-6
|0
|Shaun Pacette (#32, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Malik Allen (#2, G, So.)
|8
|1
|1
|3-4
|1
|Hersch Greene (#11, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|AJ Tillman (#1, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|William Brown Jr. (#15, 6-2, G, So.)
|9
|3
|1
|0
|1
|David Marshall Jr. (#20, 6-2, G, So.)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Damien Farley (#35, 6-8, C, Sr.)
|6
|1
|0
|4-4
|1
|Travion Hines (#10, 6-1, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|4
|Myles Liddell (#12, 6-1, G, So.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Jarius LJ Winters Jr. (#30, 6-1, G, So.)
|6
|0
|2
|0
|0