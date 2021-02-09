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Box: Edwardsville 63, O'Fallon 42
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Box: Edwardsville 63, O'Fallon 42

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1234Final
O'Fallon121271142
Edwardsville1616161563
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon0-10-142/4263/63
Edwardsville2-02-0122/12291/91
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)12411-12
Dashaun Mosely (#11, 5-9, G, Sr.)10122-21
Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)63001
Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)5201-13
Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)42001
Jeremiah Tate (#25, 5-10, G, So.)30101
Dawson Algee (#30, 6-3, F, Jr.)1001-25
Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)1001-20
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Brennan Weller (#11, 6-5, Sr.)20804-61
Caleb Valentine (#1, 5-10, Sr.)10122-20
Hayden Moore (#4, 6-0, Sr.)93101
Preston Weaver (#5, 6-1, Sr.)7112-22
Jalil Roundtree (#24, 6-0, Sr.)5201-23
Gabe James (#23, 6-2, Jr.)51101
Shaun Pacette (#32, 6-3, Jr.)30101
Beau Brandt (#2, 6-0, Jr.)21000
Ryan Hampton (#3, 6-2, Sr.)21001
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