Box: Edwardsville 63, O'Fallon 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|12
|12
|7
|11
|42
|Edwardsville
|16
|16
|16
|15
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|0-1
|0-1
|42/42
|63/63
|Edwardsville
|2-0
|2-0
|122/122
|91/91
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)
|12
|4
|1
|1-1
|2
|Dashaun Mosely (#11, 5-9, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|1
|Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-1
|3
|Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Jeremiah Tate (#25, 5-10, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|5
|Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brennan Weller (#11, 6-5, Sr.)
|20
|8
|0
|4-6
|1
|Caleb Valentine (#1, 5-10, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|0
|Hayden Moore (#4, 6-0, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Preston Weaver (#5, 6-1, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|2
|Jalil Roundtree (#24, 6-0, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|3
|Gabe James (#23, 6-2, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Shaun Pacette (#32, 6-3, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Beau Brandt (#2, 6-0, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ryan Hampton (#3, 6-2, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1