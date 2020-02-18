Box: Edwardsville 38, Collinsville 36
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Box: Edwardsville 38, Collinsville 36

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1234Final
Edwardsville91091038
Collinsville6681636
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville21-75-41349/481054/38
Collinsville25-37-21742/621249/45
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Brennan Weller (#11, Jr.)18515-60
Ethan Young (#2, Sr.)5201-22
Nick Hemken (#4, Sr.)4200-14
Jalil Roundtree (#24, Jr.)4200-12
Jack Nafziger (#32, Sr.)30102
Caleb Valentine (#1)21004
Gabe James (#3)21000
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)182111-134
Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)60201
Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)42004
Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)42002
Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)21003
David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)21000
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