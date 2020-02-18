Box: Edwardsville 38, Collinsville 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|9
|10
|9
|10
|38
|Collinsville
|6
|6
|8
|16
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|21-7
|5-4
|1349/48
|1054/38
|Collinsville
|25-3
|7-2
|1742/62
|1249/45
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brennan Weller (#11, Jr.)
|18
|5
|1
|5-6
|0
|Ethan Young (#2, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Nick Hemken (#4, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|4
|Jalil Roundtree (#24, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|2
|Jack Nafziger (#32, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Caleb Valentine (#1)
|2
|1
|0
|0
|4
|Gabe James (#3)
|2
|1
|0
|0
|0
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ray'Sean Taylor (#13, 6-1, G, Sr.)
|18
|2
|1
|11-13
|4
|Caleb Ballinger (#30, 5-9, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Keydrian Jones (#41, 6-6, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Lorent Dzelandini (#32, 6-3, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Nate Hall (#15, 6-7, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|David Granger (#25, 6-6, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0