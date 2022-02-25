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Box: Eureka 54, Fort Zumwalt West 42

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1234Final
Fort Zumwalt West79121442
Eureka171019854
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fort Zumwalt West11-135-51307/541269/53
Eureka18-84-21456/611247/52

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Fort Zumwalt West
Individual stats Have not been reported.
EurekaPtsFG3FGFTFL
Clayton Guntli (#5, 6-2, G, Sr.)111302
Gavin Bartley (#35, 6-2, F, Sr.)93100
Alex Wangerin (#23, 6-4, F, Sr.)93102
Carson Smith (#14, 6-5, F, Sr.)8302-21
Caiden Roellig (#3, 6-0, G, Sr.)72103
Jonas Lovett (#22, 6-0, F, Sr.)5110-10
Mason Dunlap (#4, 5-11, G, So.)30100
Luke Vardeman (#30, 6-2, F, Sr.)21003
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