Box: Eureka 54, Fort Zumwalt West 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fort Zumwalt West
|7
|9
|12
|14
|42
|Eureka
|17
|10
|19
|8
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fort Zumwalt West
|11-13
|5-5
|1307/54
|1269/53
|Eureka
|18-8
|4-2
|1456/61
|1247/52
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|Fort Zumwalt West
|Individual stats Have not been reported.
|Eureka
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Clayton Guntli (#5, 6-2, G, Sr.)
|11
|1
|3
|0
|2
|Gavin Bartley (#35, 6-2, F, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|0
|Alex Wangerin (#23, 6-4, F, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|2
|Carson Smith (#14, 6-5, F, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Caiden Roellig (#3, 6-0, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|3
|Jonas Lovett (#22, 6-0, F, Sr.)
|5
|1
|1
|0-1
|0
|Mason Dunlap (#4, 5-11, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Luke Vardeman (#30, 6-2, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3