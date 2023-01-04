Box: Eureka 57, McCluer 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|McCluer
|11
|7
|2
|18
|38
|Eureka
|24
|8
|9
|16
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|McCluer
|0-13
|0-1
|554/43
|847/65
|Eureka
|7-5
|2-0
|476/37
|431/33
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|McCluer
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brandon Johnson (6-4, G, Jr.)
|13
|6
|0
|1-4
|1
|Demaurin Eubanks (#2, 5-10, G, Jr.)
|12
|3
|2
|0
|0
|Milan Kyles (#21, 6-0, G, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Jalen Reynolds (#15, 5-7, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Josiah Alexander (#22, 6-0, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|John Fuller (#1, 6-5, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Eureka
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dakota Joggerst (#12, 6-2, G, Sr.)
|13
|5
|1
|0-2
|1
|Mason Dunlap (#4, 6-0, G, Jr.)
|13
|5
|1
|0
|2
|Jaxson Joggerst (#15, 6-5, F, Fr.)
|10
|2
|2
|0
|1
|Nate Dorner (#2, 5-10, G, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Carter Luft (#10, 6-0, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Larry Reed (#22, 5-10, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Andrew Parker (#24, 6-4, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Timmy Nisbet (#23, 6-0, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Joe Rauls (#20, 5-9, G, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0