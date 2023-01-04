 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Eureka 57, McCluer 38

  • 0
1234Final
McCluer11721838
Eureka24891657
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
McCluer0-130-1554/43847/65
Eureka7-52-0476/37431/33

People are also reading…

McCluerPtsFG3FGFTFL
Brandon Johnson (6-4, G, Jr.)13601-41
Demaurin Eubanks (#2, 5-10, G, Jr.)123200
Milan Kyles (#21, 6-0, G, Fr.)51101
Jalen Reynolds (#15, 5-7, G, Sr.)42000
Josiah Alexander (#22, 6-0, F, Jr.)21002
John Fuller (#1, 6-5, F, Sr.)21001
EurekaPtsFG3FGFTFL
Dakota Joggerst (#12, 6-2, G, Sr.)13510-21
Mason Dunlap (#4, 6-0, G, Jr.)135102
Jaxson Joggerst (#15, 6-5, F, Fr.)102201
Nate Dorner (#2, 5-10, G, Jr.)72102
Carter Luft (#10, 6-0, G, Sr.)51100
Larry Reed (#22, 5-10, G, So.)30101
Andrew Parker (#24, 6-4, F, Jr.)21001
Timmy Nisbet (#23, 6-0, G, Jr.)21000
Joe Rauls (#20, 5-9, G, Fr.)21000
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News