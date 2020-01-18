Box: Eureka 78, University City 68

|1
|2
|3
|4
|Final
|Eureka
|22
|15
|13
|28
|78
|University City
|20
|11
|16
|21
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Eureka
|11-4
|0-0
|840/56
|800/53
|University City
|6-7
|0-0
|811/54
|751/50
|Eureka
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jack Burke (#30, 6-5, C, Sr.)
|23
|9
|0
|5-6
|1
|Nate Parker (#24, 6-3, G, Jr.)
|18
|8
|0
|2-2
|2
|Luke Laudel (#5, 5-10, G, Jr.)
|12
|0
|4
|0
|4
|Jhalon Asher-Sanders (#10, 5-9, G, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Marvin Brown (#23, 6-3, F, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Carson Smith (#14, 6-4, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Brock Evans (#3, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Trace Ruckman (#2, 6-1, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jalen Hampton (#15, 6-5, F, Jr.)
|23
|11-11
|0
|1-2
|2
|Justin Holland (#23, 5-11, G, Jr.)
|15
|0-2
|5-5
|0
|0
|Larry Abbey (#35, 5-9, G, So.)
|12
|3-5
|1-5
|3-5
|0
|Brandon Ming (#14, 6-4, F, Jr.)
|10
|2-4
|2-4
|0
|2
|Trayvon Robinson (#12, 6-0, G, Sr.)
|6
|3-4
|0-4
|0
|4
|Carleton Thomas (#24, 6-4, F, So.)
|2
|1-5
|0-5
|0
|1