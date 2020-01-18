Box: Eureka 78, University City 68
0 comments

Box: Eureka 78, University City 68

  • 0
All our Winter Warm-Up coverage for 99¢
1234Final
Eureka2215132878
University City2011162168
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Eureka11-40-0840/56800/53
University City6-70-0811/54751/50
EurekaPtsFG3FGFTFL
Jack Burke (#30, 6-5, C, Sr.)23905-61
Nate Parker (#24, 6-3, G, Jr.)18802-22
Luke Laudel (#5, 5-10, G, Jr.)120404
Jhalon Asher-Sanders (#10, 5-9, G, Sr.)93101
Marvin Brown (#23, 6-3, F, Sr.)6202-20
Carson Smith (#14, 6-4, F, So.)42000
Brock Evans (#3, 6-0, G, Sr.)30100
Trace Ruckman (#2, 6-1, G, Jr.)30101
University CityPtsFG3FGFTFL
Jalen Hampton (#15, 6-5, F, Jr.)2311-1101-22
Justin Holland (#23, 5-11, G, Jr.)150-25-500
Larry Abbey (#35, 5-9, G, So.)123-51-53-50
Brandon Ming (#14, 6-4, F, Jr.)102-42-402
Trayvon Robinson (#12, 6-0, G, Sr.)63-40-404
Carleton Thomas (#24, 6-4, F, So.)21-50-501
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports