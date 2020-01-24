Box: Fort Zumwalt North 78, Liberty (Wentzville) 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fort Zumwalt North
|17
|17
|23
|21
|78
|Liberty (Wentzville)
|16
|8
|9
|20
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fort Zumwalt North
|10-6
|3-2
|959/60
|850/53
|Liberty (Wentzville)
|2-11
|1-2
|643/40
|819/51
|Fort Zumwalt North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grant Rapplean (#4, 5-6, G, Sr.)
|16
|0
|5
|1-2
|1
|Mujtaba Alkhaldi (#22, 6-7, C, Sr.)
|15
|7
|0
|1-2
|1
|Drake Stevenson (#10, 6-5, F, Jr.)
|14
|7
|0
|0
|3
|KJ Lee (#3, 6-6, G, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|1
|Grant Fitzpatrick (#21, 6-2, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|2
|Orlando Churchman (#12, 5-11, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Devan Edwards (#1, 6-2, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Cole Riggleman (#11, 6-3, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|George Prouhet (#24, 6-3, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Connor Turnbull (#15, 6-9, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Liberty (Wentzville)
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gabe McCrary (#12, Jr.)
|16
|3
|3
|1-2
|4
|Jaden Betton (#10, So.)
|12
|3
|0
|6-7
|1
|Peyton Vieliuf (#22, G, Jr.)
|9
|0
|3
|0
|0
|Luke Linden (#14, G, Jr.)
|5
|0
|1
|2-2
|0
|Elliott Cowell (#24, G, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Cooper Swift (#34, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Adrian Lee (#50, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Jake Parmentier (#42, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0