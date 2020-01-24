Box: Fort Zumwalt North 78, Liberty (Wentzville) 53
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Box: Fort Zumwalt North 78, Liberty (Wentzville) 53

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1234Final
Fort Zumwalt North1717232178
Liberty (Wentzville)16892053
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fort Zumwalt North10-63-2959/60850/53
Liberty (Wentzville)2-111-2643/40819/51
Fort Zumwalt NorthPtsFG3FGFTFL
Grant Rapplean (#4, 5-6, G, Sr.)16051-21
Mujtaba Alkhaldi (#22, 6-7, C, Sr.)15701-21
Drake Stevenson (#10, 6-5, F, Jr.)147003
KJ Lee (#3, 6-6, G, Jr.)84001
Grant Fitzpatrick (#21, 6-2, G, Sr.)6111-22
Orlando Churchman (#12, 5-11, G, Sr.)60201
Devan Edwards (#1, 6-2, G, Sr.)51101
Cole Riggleman (#11, 6-3, G, Sr.)4102-21
George Prouhet (#24, 6-3, G, Jr.)21000
Connor Turnbull (#15, 6-9, F, So.)21001
Liberty (Wentzville)PtsFG3FGFTFL
Gabe McCrary (#12, Jr.)16331-24
Jaden Betton (#10, So.)12306-71
Peyton Vieliuf (#22, G, Jr.)90300
Luke Linden (#14, G, Jr.)5012-20
Elliott Cowell (#24, G, So.)4102-20
Cooper Swift (#34, F, So.)42001
Adrian Lee (#50, So.)21002
Jake Parmentier (#42, F, Jr.)1001-20
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