Box: Fort Zumwalt North 79, Priory 72

|1
|2
|3
|4
|Final
|Priory
|12
|10
|26
|24
|72
|Fort Zumwalt North
|13
|19
|24
|23
|79
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Priory
|10-5
|2-2
|798/53
|695/46
|Fort Zumwalt North
|11-6
|3-2
|1038/69
|922/61
|Priory
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jahaad Fort (#2, 5-10, G)
|26
|4-7
|4-7
|6-10
|3
|Charlie Ferrick (#24, 6-2, G, Sr.)
|19
|7-12
|0-3
|5-6
|5
|Harrison Wilmsen (#50, 6-9, F, Jr.)
|13
|5-16
|0-1
|3-7
|4
|Myles Kee (#10, 5-10, G, Jr.)
|5
|1-3
|0
|3-6
|4
|Luke Kraemer (#33, 6-2, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|0
|Michael Spencer (#11, 6-1, G, Sr.)
|4
|2-3
|0
|0-2
|5
|Fort Zumwalt North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|KJ Lee (#3, 6-6, G, Jr.)
|30
|6
|4
|6-9
|1
|Grant Rapplean (#4, 5-6, G, Sr.)
|13
|0
|3
|4-6
|4
|Drake Stevenson (#10, 6-5, F, Jr.)
|13
|3
|1
|4-4
|3
|Mujtaba Alkhaldi (#22, 6-7, C, Sr.)
|9
|4
|0
|1-4
|3
|Devan Edwards (#1, 6-2, G, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|1
|Connor Turnbull (#15, 6-9, F, So.)
|4
|2
|0
|0
|4
|George Prouhet (#24, 6-3, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Cole Riggleman (#11, 6-3, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Nathan Shedd (#23, 5-9, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0