Box: Fort Zumwalt North 79, Priory 72
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Box: Fort Zumwalt North 79, Priory 72

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1234Final
Priory1210262472
Fort Zumwalt North1319242379
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Priory10-52-2798/53695/46
Fort Zumwalt North11-63-21038/69922/61
PrioryPtsFG3FGFTFL
Jahaad Fort (#2, 5-10, G)264-74-76-103
Charlie Ferrick (#24, 6-2, G, Sr.)197-120-35-65
Harrison Wilmsen (#50, 6-9, F, Jr.)135-160-13-74
Myles Kee (#10, 5-10, G, Jr.)51-303-64
Luke Kraemer (#33, 6-2, G, Sr.)51-11-100
Michael Spencer (#11, 6-1, G, Sr.)42-300-25
Fort Zumwalt NorthPtsFG3FGFTFL
KJ Lee (#3, 6-6, G, Jr.)30646-91
Grant Rapplean (#4, 5-6, G, Sr.)13034-64
Drake Stevenson (#10, 6-5, F, Jr.)13314-43
Mujtaba Alkhaldi (#22, 6-7, C, Sr.)9401-43
Devan Edwards (#1, 6-2, G, Sr.)5103-41
Connor Turnbull (#15, 6-9, F, So.)42004
George Prouhet (#24, 6-3, G, Jr.)21000
Cole Riggleman (#11, 6-3, G, Sr.)21001
Nathan Shedd (#23, 5-9, G, Sr.)1001-20
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