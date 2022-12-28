Box: Fort Zumwalt West 43, Liberty (Wentzville) 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Liberty (Wentzville)
|12
|6
|5
|17
|40
|Fort Zumwalt West
|8
|10
|13
|12
|43
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Liberty (Wentzville)
|6-3
|1-0
|491/55
|426/47
|Fort Zumwalt West
|4-5
|0-0
|503/56
|562/62
|Liberty (Wentzville)
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ashton Long (#10)
|18
|7
|0
|4-7
|4
|Nolan Frey (#32, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Charlie Hebden (#40, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Andrew Badra (#52)
|4
|2
|0
|0
|1
|Lincoln Rockette (#34)
|3
|1
|0
|1-1
|1
|Carter Ashby (#14, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Aiden King (#50, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Fort Zumwalt West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kyle Harris (#2, 5-10, G, Sr.)
|16
|3
|1
|7-8
|1
|Tyrone Harris (#4, 5-11, G, Sr.)
|14
|2
|3
|1-2
|3
|Michael Ludwig (#1, 5-10, G, Sr.)
|4
|0
|1
|1-3
|2
|Ethan Hatfield (#5, 6-2, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Renick Taliaferro (#20, 6-4, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Collin Greiner (#10, 6-2, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2