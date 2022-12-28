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Box: Fort Zumwalt West 43, Liberty (Wentzville) 40

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1234Final
Liberty (Wentzville)12651740
Fort Zumwalt West810131243

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OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Liberty (Wentzville)6-31-0491/55426/47
Fort Zumwalt West4-50-0503/56562/62
Liberty (Wentzville)PtsFG3FGFTFL
Ashton Long (#10)18704-74
Nolan Frey (#32, Jr.)60201
Charlie Hebden (#40, Sr.)42001
Andrew Badra (#52)42001
Lincoln Rockette (#34)3101-11
Carter Ashby (#14, Jr.)30101
Aiden King (#50, Jr.)21000
Fort Zumwalt WestPtsFG3FGFTFL
Kyle Harris (#2, 5-10, G, Sr.)16317-81
Tyrone Harris (#4, 5-11, G, Sr.)14231-23
Michael Ludwig (#1, 5-10, G, Sr.)4011-32
Ethan Hatfield (#5, 6-2, F, Sr.)4200-21
Renick Taliaferro (#20, 6-4, F, Sr.)3101-21
Collin Greiner (#10, 6-2, F, Sr.)21002
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