Box: Francis Howell Central 68, Sullivan 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Francis Howell Central
|12
|18
|20
|18
|68
|Sullivan
|11
|12
|12
|14
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Francis Howell Central
|6-5
|1-1
|615/56
|616/56
|Sullivan
|5-5
|0-0
|512/47
|536/49
|Francis Howell Central
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jonathon Gardner (#21, 6-2, G, Sr.)
|18
|6
|2
|0
|2
|Lee Evans (#35, 6-0, F)
|12
|5
|0
|2-3
|4
|Logan Scott (#10, 6-2, F, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|3
|Myles Estrada (#4, 6-1, G, Jr.)
|11
|4
|1
|0
|3
|Gabe Dickerson (#5, 5-10, G)
|9
|3
|1
|0
|1
|Tyree Jackman (#32, 6-3, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|5
|Ryan Hoshaw (#23, 6-3, F)
|2
|1
|0
|0
|0
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Jr.)
|12
|2
|1
|5-5
|0
|Jordan Woodcock (#2, 6-0, G, Jr.)
|11
|0
|3
|2-4
|1
|Owen Farrell (6-1, G, Jr.)
|10
|3
|1
|1-2
|4
|Dallas Blankenship (#5, 6-2, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0-1
|1
|Kolton Keen (#33, 6-3, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0-2
|3
|Austin Orick (#15, 5-7, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Josh Wiese (#12, 6-1, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1