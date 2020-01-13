Box: Francis Howell Central 68, Sullivan 49
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Box: Francis Howell Central 68, Sullivan 49

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1234Final
Francis Howell Central1218201868
Sullivan1112121449
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Francis Howell Central6-51-1615/56616/56
Sullivan5-50-0512/47536/49
Francis Howell CentralPtsFG3FGFTFL
Jonathon Gardner (#21, 6-2, G, Sr.)186202
Lee Evans (#35, 6-0, F)12502-34
Logan Scott (#10, 6-2, F, Sr.)12222-23
Myles Estrada (#4, 6-1, G, Jr.)114103
Gabe Dickerson (#5, 5-10, G)93101
Tyree Jackman (#32, 6-3, F, Sr.)4200-15
Ryan Hoshaw (#23, 6-3, F)21000
SullivanPtsFG3FGFTFL
Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Jr.)12215-50
Jordan Woodcock (#2, 6-0, G, Jr.)11032-41
Owen Farrell (6-1, G, Jr.)10311-24
Dallas Blankenship (#5, 6-2, F, Sr.)6300-11
Kolton Keen (#33, 6-3, F, Sr.)6300-23
Austin Orick (#15, 5-7, G, Sr.)30100
Josh Wiese (#12, 6-1, G, Sr.)1001-21
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