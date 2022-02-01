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Box: Freeburg 45, Okawville 31

  • 0
1234Final
Okawville1359431
Freeburg151131645
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Okawville6-162-4907/411077/49
Freeburg19-75-21438/651148/52

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Okawville
Individual stats Have not been reported.
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Lane Otten (#32, 6-3, G/F, Jr.)254-64-45-62
Cole Stuart (#11, 5-10, G, So.)132-51-26-70
Caleb Weber (#3, 6-0, G, Jr.)42-80-202
Cade Janssen (#1, 6-2, G, Sr.)301-200
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