Box: Freeburg 45, Okawville 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Okawville
|13
|5
|9
|4
|31
|Freeburg
|15
|11
|3
|16
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Okawville
|6-16
|2-4
|907/41
|1077/49
|Freeburg
|19-7
|5-2
|1438/65
|1148/52
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|Okawville
|Individual stats Have not been reported.
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lane Otten (#32, 6-3, G/F, Jr.)
|25
|4-6
|4-4
|5-6
|2
|Cole Stuart (#11, 5-10, G, So.)
|13
|2-5
|1-2
|6-7
|0
|Caleb Weber (#3, 6-0, G, Jr.)
|4
|2-8
|0-2
|0
|2
|Cade Janssen (#1, 6-2, G, Sr.)
|3
|0
|1-2
|0
|0