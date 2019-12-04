|1
|2
|3
|4
|Final
|Freeburg
|14
|20
|11
|11
|56
|Greenville
|13
|7
|6
|3
|29
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Freeburg
|2-0
|0-0
|102/51
|61/30
|Greenville
|0-2
|0-0
|61/30
|126/63
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Ervie (#3, 6-1, Sr.)
|15
|4
|2
|1-1
|3
|Colin Brueggemann (#21, 6-7, Jr.)
|14
|7
|0
|0-3
|4
|Griffin Range (#22, 6-2, Jr.)
|12
|3
|1
|3-3
|0
|Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Austin Lickenbrock (#12, 6-2, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Lucas Stone (#20, 5-11, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Jacob Carmack (#45, 6-1, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)
|6
|1
|1
|1-3
|0
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|4
|Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)
|4
|1
|0
|2-4
|1
|Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|1