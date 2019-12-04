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1234Final
Freeburg1420111156
Greenville1376329
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Freeburg2-00-0102/5161/30
Greenville0-20-061/30126/63
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Luke Ervie (#3, 6-1, Sr.)15421-13
Colin Brueggemann (#21, 6-7, Jr.)14700-34
Griffin Range (#22, 6-2, Jr.)12313-30
Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Jr.)63003
Austin Lickenbrock (#12, 6-2, Sr.)51102
Lucas Stone (#20, 5-11, Jr.)2002-21
Jacob Carmack (#45, 6-1, So.)2002-21
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)93101
Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)6111-30
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)51104
Nathan Grull (#40, 6-0, F, So.)4102-41
Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)3101-23
Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)21001

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